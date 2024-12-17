living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

التوافق على رئيس جديد ليس بعد في متناول اليد

17
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

“عشرين يوم ويوم” قبل الجلسة الرئاسية التي حددها الرئيس نبيه بري في 9 كانون الثاني 2025، والتوافق على رئيس جديد للبلاد ليس بعد في متناول اليد.
لكن، إذا كان التوافق على اسم الرئيس مهماً كمدخل إلى المرحلة الجديدة المرجوة، إلا أنه ليس الأهم… فالأهم، أن يظلل الولاية الرئاسية المقبلة توافق على خطوط عريضة عدة، منها:
أولاً، تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، على قاعدة عدم تفويت فرصة إعادة بناء الدولة بجعل جلسة 9 كانون الثاني المقبل موعداً فعلياً لانتخاب رئيس جمهورية يكون توافقياً بين جميع اللبنانيين من اجل إعادة إستنهاض مؤسسات الدولة وإطلاق مسار الإصلاحات والالتزام بتنفيذ القرار 1701 والترتيبات المتصلة به التي تحتاج الى سلطة تنفيذية فاعلة وشرعية، وهذا مستحيل من دون وجود رئيس وحكومة إنقاذ وإصلاح.
ثانياً، وجوب حماية لبنان من تداعيات الاحداث الاخيرة في سوريا، التي شهدت تغييراً هو الأكبر في نظامها السياسي للمرة الأولى منذ 54 عاماً، على ان يوحّد اللبنانيون موقفهم من العلاقات مع سوريا تحت سقف الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وتثبيت العلاقات الندية بينهما من دولة الى دولة وعدم تدخل أي دولة في شؤون الدولة الأخرى واحترام حق كل شعب في تقرير مصيره، مع الإدراك التام لعوامل الجغرافيا والتاريخ.
ثالثاً، الدفع في اتجاه اعادة النازحين السوريين بأسرع وقت إلى بلادهم، وإطلاق البحث الجدي حول حل واضح المعالم لمسألة اللاجئين الفلسطينيين والسلاح الفلسطيني داخل المخيمات أو خارجها.
رابعاً، التزام الدستور واحترام الميثاق انطلاقاً من اتفاق الطائف، مع التشديد على واجب اللبنانيين في احتضان بعضهم بعضاً وعدم السماح بإشعار أي مكوّن سياسي أو طائفي بأنه مستهدف، أو خاسر.
خامساً وأخيراً، تنفيذ الحلول التي باتت معروفة للأزمة المالية وقضية اموال المودعين.
أما ما عدا ذلك، فلا يعدو كونه مزيداً من إضاعة الوقت في الوقت الضائع أصلاً، حيث تهتم غالبية الطبقة السياسية بأمور كثيرة، فيما المطلوب واحد، هو الدولة.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   