دولة اوروبية تحظر " الحزب " !

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أقر البرلمان السويسري اليوم حظر حزب الله بزعم تشكيله «تهديداً للأمن الدولي»، رغم معارضة الحكومة.

واتخذ المجلس القرار بأغلبية 126 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً وامتناع 41 عن التصويت. واعتبر أنصار الحظر أن الحزب يشكل «تهديداً للأمن الدولي»، وسويسرا بـ«حاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد الإرهاب».

في المقابل، رأى وزير العدل السويسري، بيت يانس، خلال المناقشات في البرلمان، أن «سويسرا إذا تحركت الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط؟».

وأوضحت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر أن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا «سيظل قائماً»، بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.

وكان البرلمان السويسري قد حظر الأسبوع الماضي حركة «حماس» بسبب عملية «طوفان الأقصى». وحظر في وقت سابق تنظيمي «القاعدة» و«داعش».