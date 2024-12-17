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بلاغ هام من الامن الداخلي: لا تستخدموا هذا التطبيق!

17
DECEMBER
2024
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أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: في إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصفحات عبر شبكة الإنترنت، ونتيجة للمتابعة التقنية، تم الاشتباه بتطبيق "WAZE" الذي يساعد مستخدميه في الوصول إلى وجهاتهم عبر تحديد أسرع الطرق الممكنة، مع توفير توجيهات دقيقة بناءً على بيانات حركة المرور بهدف تجنب المخاطر غير الضرورية.


وأشار إلى، أنه من خلال الاستقصاءات والتحريات، تبين أن هذا التطبيق تم تطويره في كيان العدو الإسرائيلي بواسطة شركة "WAZE Mobile" التي أسسها أشخاص إسرائيليون. كما تلقت هذه الشركة تمويلًا من قبل شركتين إسرائيليتين بالإضافة إلى شركة أميركية.

وتابع البلاغ، بأن المديرية العامة تحذر المواطنين من تحميل واستخدام التطبيق المذكور، مؤكدة أنه قد يكون خطيرًا من الناحية الفنية. وطالبت المديرية العامة للمواطنين باستخدام تطبيقات بديلة توفر خدمة مشابهة، مثل "Google Maps" الذي يحتوي على كافة المعلومات وخرائط الطرق بالإضافة إلى مزايا أخرى

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