الملك عبدالله استقبل قيادات دينية مسيحية وإسلامية: منحة لتأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية

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استقبل ملك الاردن عبدالله الثاني قيادات مسيحية واسلامية مقدسية وأردنية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية.

وقدم منحة على نفقته الخاصة لدعم تأسيس جامعة موقع المغطس الأرثوذكسية الدولية، ومنحة أخرى لتذهيب الزخارف التاريخية في قبة الصخرة المشرفة.

وهنأ الملك عبدالله خلال اللقاء، المسيحيين في الأردن وفلسطين وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة.

وأكد استمرار دعم الأردن لصمود الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة المملكة لدورها التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها