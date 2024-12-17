هيئة قضاء زحلة في "التيار" احتفلت بعيد الميلاد في لقاء جامع

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احتفلت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بعيد الميلاد في لقائها التقليدي، وذلك بحضور النائب سليم عون ونائب رئيس التيار غسان الخوري والوزير السابق غابي ليون ومدير عام مؤسسة مياه البقاع بالتكليف المهندسة بولا حاوي ومسؤول اللجنة المركزية للإعلام ميشال أبو نجم والمنسق ابراهيم أحمراني وأمين سر مجلس القضاء قزحيا الزوقي وأعضاء الهيئة والمناصرين والتياريين.

والقى نائب رئيس التيار غسان الخوري كلمة أكد فيها تثبيت وجود التيار في زحلة والبقاع، وشدّد على معاني العيد وجمال الاحتفالات التي تقيمها زحلة كتقليد سنوي.

وكما كانت كلمة للنائب سليم عون شدد فيها على استكمال نضال التيار لتحقيق الأهداف الوطنية.