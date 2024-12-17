"إعادة الإعمار"... هذا ما طالب به بري!

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التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، مدير البنك الدولي في قسم الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الإعلامي لبرّي علي حمدان، وتناول البحث مشاريع وبرامج إعادة الإعمار ورفع الأنقاض، وإعادة بناء وتأهيل البنى التّحتيّة والمنشآت الصّحيّة والتّربويّة والاقتصاديّة والصّناعيّة والزّراعيّة والمؤسّسات الرّسميّة.

ونقل كاريه، رغبة البنك الدولي بـ"الإنخراط مع الحكومة اللبنانية في هذه الورشة، لضمان حسن سير العمل وتنفيذه واستدامته".

بدوره، أثنى برّي على "رغبة البنك الدّولي وجهوزيّته للإستجابة، وانخراطه مع لبنان في إعادة إعمار ومعالجة نتائج العدوان الإسرائيلي". واستفسر عن تفاصيل الخطّة الّتي يعمل على إعدادها البنك الدولي، مؤكّدًا" وجوب أن تشمل هذه الخطّة استصلاح الأراضي وتأمين قروض للمزارعين والصّناعيّين وأصحاب المهن الصّغيرة، بما يمكّنهم من النّهوض مجدّدًا وبفترة لا تتجاوز نهاية العام الحالي".

كما عرض برّي مع الأمين العام لحزب "الطاشناق" النّائب هاغوب بقرادونيان، الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وشؤونًا تشريعيّةً والاستحقاق الرّئاسي.

والتقى المطران بولس مطر.