إليكم مواعيد عطلة الأعياد للمدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية!

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أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان بيانا رسميا، حددت فيه مواعيد العطلات المدرسية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية التي تتبع التقويم الأرثوذكسي.

وتستند الوزارة في قرارها إلى عدة مراسيم قانونية، أهمها المرسوم رقم 8376 بتاريخ 10 أيلول 2021، الذي ينظم العطل الرسمية في لبنان، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2089 الصادر في 18 تشرين الأول 1971، الذي يحدد العطل في المؤسسات التعليمية الرسمية، والقرار رقم 1460/م/2010 الصادر في 7 تشرين الأول 2010، الذي يحدد العطل المدرسية.

ووفقا للقرار الجدي، ستغلق الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية التي تعتمد نظام الدوام قبل الظهر أو بعد الظهر، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 24 كانون الأول 2024، وحتى مساء الإثنين 6 كانون الثاني 2025. وتشمل هذه العطلة أعياد الميلاد المجيد، رأس السنة الميلادية، وعيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.