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اعلن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران بأن قريباً سيتم البدء بالتقنين القاسي جداً للمياه، بسبب الشحّ في الابار والبحيرات، مع عدم تساقط الثلوج والامطار، قائلاً: "صلّلو تشتي وتتلج".



وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "المياه الجوفية انخفضت كثيرا بسبب قلة الثلوج أولاً، فالآبار شحت والينابيع انخفضت 70% وبعضها ايضاً شحّ. واشار ايضا الى تأثير كثرة الابار على الاضرار بالمياه الجوفية".



وعن توزيع المياه الى المناطق عند وجود الكهرباء، شرح جبران: "نحن بحاجة الى 16 ساعة كهرباء متواصلة لتعبئة القساطل بالمياه، لتصل مثلا من ضبية الى بيروت".



أما بالنسبة للأضرار التي نتجت من الحرب الاخيرة، اوضح أن المسح الجدي للاضرار بدأ ، والفرق الخاصة بدأت بالاصلاحات البسيطة ولكن الاصلاحات الكبيرة لم تبدأ بعد بالنتظار توضيح التكلفة، وتحويلها الى مجلس الوزراء، مشيراً الى أن الضاحية الجنوبية من اكثر المناطق المتضررة.