كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس ، صافيا اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ليبيا والذي يقترب تدريجيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ، ومن المتوقع ان يشتد تأثيره يوم الأحد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت ، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4 و 14 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الأربعاء:

صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم خلال الليل فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق.

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسيمة، وارتفاع اضافي بنسبة الرطوبة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة ، في الداخل من 2 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,36

-ساعة غروب الشمس: 16,31