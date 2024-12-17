living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

17
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس ، صافيا اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تنشط الرياح أحيانا  جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق ليبيا والذي يقترب تدريجيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ، ومن المتوقع ان يشتد تأثيره يوم الأحد.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت ، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين 4  و 14 في زحلة.   

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
الأربعاء:  
صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ، كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا جنوب البلاد.

الخميس:  
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية ، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم خلال الليل فتصبح الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق.

الجمعة:  
غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسيمة، وارتفاع اضافي بنسبة الرطوبة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم ، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع ان تشتد أحيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة ، في الداخل من 2 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,36
-ساعة غروب الشمس: 16,31

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   