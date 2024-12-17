وهّاب: "3 أمور يجب توضيحها لمن لا يفهم ماذا يسمع.. فليكن لديكم جرأة التفكير!"

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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر إكس: "ثلاثة أمور يجب توضيحها لمن لا يفهم ماذا يسمع:

١- لم أتحدث عن التطبيع بل قلت بأن الشيعة أعطوا فلسطين أغلى ما يملكون وفي طليعتهم السيد فرد الإخوان وتركيا بإسقاط سوريا لقطع الطريق لذا قلت ان الأمة لا تريد ان تقاتل فرتبوا أموركم حتى لا تستمروا في دفع الثمن.

٢- من يحمي الحكام الجدد في سوريا تركيا ومعلم تركيا الأميركي وما قصدناه أن الأميركي يحمي لبنان من تدخلهم او خرقه لحدودهم وليس القصد ما ذهب إليه البعض .

٣- الرسالة الى سوريا نقلت عبر إحدى الدول وماهر الأسد لم يتجاوب معها ولم تكن مباشرة . البعض لم يسمع المقابلة."

وأضاف وهاب: "ماذا يريد البعض أن نشكر الإخوان على إسقاط سوريا وقطع الطريق؟ أمة لا تريد أن تقاتل هل نستمر كأن شيئاً لم يكن ؟ اذا لم نناقش ستستمر الخسائر. هل يجوز أن يدفع لبنان والشيعة هذا الثمن الكبير ويأتي الغدر من الإخوان ويمر الأمر مرور الكرام؟ فليكن لديكم جرأة التفكير."