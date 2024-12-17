بالصور - لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال التيار أحيت حفلها الميلادي (Brunch)

A + A -

أحيت لجنة النشاطات في هيئة كولكو مونتريال التيار الوطني الحر ممثلة بشخص مسؤولتها السيدة غيتا عون حفلها الميلادي (Brunch) في مطعم Lylac نهار الأحد ١٥ كانون الاول ٢٠٢٤، تقدّم الحضور منسق عام كولكو كندا ومنسق هيئة كولكو مونتريال الاستاذ أنطوان مناسا، الهيئة التنفيذية، مسؤولي اللجان وعدد كبير من الأعضاء والمناصرين والأصدقاء برفقة عائلاتهم وأطفالهم .



كما وحضر اللقاء من منسقية كولكو كندا، مسؤولة الانتخابات اللبنانية في كندا السيدة عبير شمعون، مسؤول لجنة الشباب السيد فادي القسيس و مستشار الشؤون السياسية السيد سايد ملحم . استهّل الحفل بالنشيدين الكندي واللبناني وبعد الترحيب بالحضور عرضت الهيئة فيلماً قصيراً من إعداد وتقديم امينة السر السيدة ماريا مارون ابرز ما جاء خلاله عرض كل النشاطات والمشاركات التي قامت بها هيئة مونتريال خلال العام المنصرم ومن ثم ألقى السيد أنطوان مناسا كلمة ترحيب بالحضور الكريم وكلمة شكر للرفاق على عملهم الدؤوب المتواصل كما وارسل تحية معايدة للرئيس ميشال عون والى رئيس التيّار الوزير جبران باسيل وتمنّى للجميع عيد ميلاد مجيد وسنة مباركة. وتضمن الحفل برنامج ميلادي مخصص للأطفال وزّع خلالها Pere-Noël الهدايا ناشراً الفرحة في قلوبهم، في قلوب الأهل والحاضرين. وأختتم هذا اللقاء المميز بجو من الحب والفرح والأخوّة