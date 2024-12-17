بالصور - لجنة قطاع الانتشار في التيار نظمت نشاطاً ميلادياً انسانياً

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نظمت لجنة قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر نشاطاً ميلادياً انسانياً تمثل بجولة على عدد من دور الرعاية بكبار السن ومدرسة للاطفال بهدف ادخال البهجة الى قلوبهم باجواء ميلادية فرحة.

الجولة انطلقت من عين الرمانة-الشياح حيث دار العجزة التابع لراهبات القديسة تيريزا ثم وزعت الهدايا ايضاً على القاطنين في الدار التابع للرهبنة ايضاً في بعبدات. الجولة شملت ايضاً مدرسة راهبات البوزانسون في بسكنتا حيث كانت الاجواء مميزة مع الاطفال الذين عبروا عن فرحهم بلقاء اعضاء لجنة القطاع مع المنسق العام نديم جرداق حيث نقلوا اليهم اجواء الميلاد متمنين لهم اعياداً مجيدة.