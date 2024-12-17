إنزال إسرائيلي قرب دمشق استمر 20 دقيقة

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روسيا اليوم: قالت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر في سوريا، إن مروحية إسرائيلية هبطت بالقرب من أحد المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق مساء الاثنين وغادرت المكان بعد وقت قصير.

وأشار المصدر إلى أن المروحية الإسرائيلية غادرت باتجاه الجنوب السوري.



ولم يكشف المصدر عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الموضوع.

هذا وعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، سلطت وسائل إعلام عبرية وعربية في الأيام الماضية الضوء على ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدمته دمشق في العام 1965.

وقالت وسائل الإعلام إنه وبعد مرور نحو 60 عاما على إعدامه علنا بساحة المرجة وسط العاصمة السورية دمشق، لا تزال إسرائيل تسعى جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الشهير.