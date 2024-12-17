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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2024

17
DECEMBER
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال خبير في النصوص السياسية والخطابية إن الرسالة التي تمّ نشرها وبتوقيع الرئيس السوري السابق بشار الأسد صحيحة المصدر، لأن النمط المعتمد في النص والأسلوب الكتابي والمفردات تطابق النمط والأسلوب المعتمد في خطابات الأسد وتقارب نظرته السياسية لتقديم دوره ومواقفه.

 

كواليس
قال مصدر أمني إن المبعوث الأمميّ إلى سورية أقرب لتبنّي النموذج العراقيّ لتكوين النظام الجديد سواء على أساس الأقاليم الفدرالية وخصوصاً الإقليم الكردي أو على أساس تمثيل الطوائف وتقاسم الرئاسات والمناصب السيادية في الدولة. وإن العقدة التي تواجهه ليست مبدئية بل سياسية، لأن الجماعة الحاكمة الجديدة وتركيا تلتقيان على الرفض طلباً لإنهاء الخصوصية الكردية العسكرية والاقتصادية وسعياً للإمساك بنسبة أكبر من وزنها في طائفتها ومن التوزيع الطائفي من السلطة ولو تحت عنوان لا يشبهها مثل نظام المواطنة.

 

 


اللواء: أسرار

لغز
عندما تمت مراجعة جهة أوروبية صديقة للبنان عن دورها في وقف الخروقات الاسرائيلية في الجنوب، ردت: راجعوا دولتكم التي وافقت على الاتفاق برغم ثغراته!


غمز
يتعرض وزير خدماتي لانتقادات واسعة في محافظة حدودية، نظراً لدوره السلبي في المساعدات الممكنة للنازحين من بلد مجاور!


همس
بدأ تسريب معلومات في مجالس ضيقة عن حركة تطالب بإعادة النظر بمراسيم تجنيس السوريين خلال سنوات الوجود السوري في لبنان وإلغائها.

 

 

 

الجمهورية: أسرار


- أكّدت شخصية سياسية في مجلس خاص أنّه إذا انسحب حليف لها من السباق الرئاسي فهي ستتحرّر من حسابات الفريق الذي تنتمي إليه وسيكون لها قرارها المستقل.


- قال ديبلوماسي عريق إنّ بعض القيادات السياسية في لبنان لم تتعلم ولم تتعظ من التجارب التي تُبقي البلد رهينة حسابات شخصية على حساب إنقاذه.

 

- نصح مسؤول أجنبي كبير بالاستفادة من الفرصة المتوفرة حالياً لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم تفويت هذه الفرصة بحسابات غير مضمونة.

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