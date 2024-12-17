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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2024

17
DECEMBER
2024
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الأخبار: النصاب مؤمّن لجلسة 9 كانون الثاني... ولائحة الأسماء طويلة: البحث مستمرّ عن «مرشّح توافقي»

"اليوم التالي" في سوريا
التعقيدات تتكاثر

 

 

 


الديار: «اوهام» رئاسية تهدد الاستحقاق... واستعجال لبناني «للحج» الى دمشق؟
جنبلاط يُطلع بري على «خارطة طريق» العلاقة مع الجولاني!
«الثنائي» يتحضر لما بعد فرنجية... وموفد قطري في بيروت

 

 

 


النهار: الحمى التصاعدية لتثبيت الانتخاب في "الموعد" حركة كثيفة وسط مساعٍ لحصر المرشحين

 

 

 


اللواء: «دخان أبيض» في عين التينة.. وموفدان قطريان في بيروت
ميقاتي إلى أنقرة غداً ويوعز بإعادة فتح السفارة بدمشق.. واليونان مع التزام وقف النار

 

 

 

الجمهورية: بري مجددًا: سننتخب الرئيس
حروف كلمة السر الرئاسية مبعثرة

 

 

 

البناء: تعزيزات تركية وكردية لمعركة عين العرب كوباني… والعدوان الإسرائيلي يتوسّع / ترامب: في سورية خطة تركيّة وأطماع سنوات… والأسد: سقطت سورية فغادرت / وقفة تضامنية مع غدار وغندور ومهوس… والموسوي يقود اتصالات الإفراج

 

 

 

l'orient le jour: Hangar de l’UL : une source judiciaire évoque du matériel militaire, la polémique enfle

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: الشرع يدعو إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة وكل الطوائف

 

 


الأنباء الكويتية: ميقاتي يستقبل نظيره اليوناني.. وبري يقارب الملف الرئاسي بمعايير وطنية وخبرة تتعدى النصف قرن مغلفة بمرونة وحزم وتلقف الفرص
حملات لفرض مرشح «أمر واقع» رئاسي في الأيام الفاصلة عن جلسة 9 يناير البرلمانية

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