توقيف صحافيين ومؤثرين لانتقادهم ال mtv... وموجة ردود فعل إعلامية!

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قرر القاضي رجا حاموش اليوم توقيف الصحافية سحر غدار والناشطة على التواصل الإجتماعي غنى عندور بسبب شكوى قدمتها قناة الmtv بحق مجموعة من بينها أيضاً الصحافية إيناس كريمة وإفلين مهوس.

وقد صدر التوقيف نظراً لرفض التوقيع على تعهد بعدم تناول الmtv. وأثار التوقيف ردود فعل كبيرة لدى إعلاميين وصحافيين.

فكتب الصحافي حسن عليق على "إكس": "على المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار التدخل لوضع حد للمهزلة التي مارسها القاضي رجا حاموش لمصلحة قناة تلفزيون المر وأسيادها في جمعية المصارف".

وأضاف عليق: "قرار توقيف سحر غدار وغنى غندور هو هرطقة من قبل القاضي حاموش".

وتابع: قرار التوقيف هذا لا يجوز أن يمرّ. هذا قرار معيب فيما هذه القناة الخسيسة كانت تدعو جيش الاحتلال إلى قتل النازحين عبر بث الأخبار الكاذبة عن مراكز الإيواء، وكانت تحمي السفلة الداعين إلى قتل المسعفين في زمن الحرب".