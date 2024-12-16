وفد "الوطني الحر" في جبيل زار مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" مهنئا بالاعياد

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زار منسق قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" سبع حبيب وأمينة السر في المنسقية سارة زغيب ومسؤول الخدمات جاك كريم، مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في سرايا جبيل، وهنأوا العاملين فيه بعيدي الميلاد ورأس السنة، آملين ان "تحمل الطمأنينة والسلام لجميع اللبنانيين وعائلاتهم وبخاصة اللبنانيين منهم".

وشكر الوفد اعضاء المكتب على "تعاونهم ومصداقيتهم وتفانيهم في رسالتهم في نقل اخبار النشاطات واللقاءات والاحتفالات التي يقيمها التيار في قضاء جبيل وكل النشاطات التي تحصل في قضاء جبيل بدقة وأمانة، مؤكدين الحرص على ان يبقى التعاون قائما لما فيه مصلحة قضاء جبيل وابنائه"