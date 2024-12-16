بارولين التقى كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك...في الفاتيكان

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استقبل أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين، كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرين ميناسيان، يرافقه الأب القاضي أفيديك هوفانسيان، في مقر الكرسي الرسولي في الفاتيكان.

شكّل اللقاء محطة مهمة تناول خلالها الجانبان قضايا إقليمية مفصلية تتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على المستجدات في لبنان والتغيرات المتسارعة في سوريا، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الكنيسة الأرمنية في مختلف المجالات.

وفي أجواء يسودها التفاهم والتقدير المتبادل، أشاد البطريرك ميناسيان بالدور الريادي للكاردينال بارولين وجهوده المستمرة في ترسيخ قيم السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أهمية العمل المشترك للتغلب على الأزمات وتعزيز الحضور المسيحي في الشرق الأوسط.

واختتم اللقاء بتبادل التمنيات بأعياد ميلادية مجيدة ومباركة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون من أجل مستقبل مشرق ومستقر للشعوب كافة.