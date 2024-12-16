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"جرف الثلوج"... هل تحضر لبنان لفتح الطرقات؟

16
DECEMBER
2024
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قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بجولة تفقدية في مراكز جرف الثلوج، للاطلاع على الجهوزية التامة، وذلك استعدادا لموسم الثلوج، حيث تمت صيانة آليات الوزارة وتأمين مادتي المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز.
وعقد مؤتمراً صحافياً في مركز جرف الثلوج استهله بالقول :”قمنا بجولة في مراكز جرف الثلوج في فاريا وكان هاجسنا الاساسي منذ أشهر هو أن تكون آليات جرف الثلوج التابعة للوزارة صالحة للسير في كل المناطق اللبنانية ، والحمدلله بفضل جهودكم جميعا ومن أموال الدولة اللبنانية قمنا بصيانة كل الآليات”.

 
أضاف:” الأمر الثاني هو تأمين الملح والمازوت إضافة إلى ذلك تأمين ولو الحد الادنى للمياومين الذي أقر في مجلس الوزراء ، وإن لم يكن كافيا ولكنه بحدود ما يتقاضاه موظفو الدولة”.

وتايع :” لدينا هدفان أساسيان: الأول بالنسبة لنا كوزارة اشغال عامة ونقل أن تبقى كل الطرقات الجبلية مفتوحة أمام المواطنين ونحن على ابواب فصل الشتاء ، والهدف الثاني هو أنّ السلسلتين الشرقية والغربية وخصوصا هذه المنطقة التي تعد منطقة سياحية من حيث تساقط الثلوج نوليها الكثير من الاهتمام لإبقاء طرقاتها سالكة، مما يوفر فرص عمل ويفتح أسواقاً تجارية ويعزز وصول السياح الى البلد ، وإن شاءالله ابتداء من يوم الخميس الحجوزات الى المطار كبيرة جداً لقضاء إجازة الأعياد”.
وأكد ان “الوزارة ستبقى على تواصل مستمر مع مراكز جرف الثلوج ، ونحن نعتبر كدولة اننا جهزنا كل الأمور اللازمة ولا يسعني إلا أن أشكركم جميعا كمراكز ومياومين الذين يشكلون الجنود المجهولين الموجودين على الطرقات وخصوصاً الأوتوسترادات على مثال ضهر البيدر وغيرها يفتحون الطرقات وينقذون المواطنين العالقين ، وهنا نطلب من المواطنين أن يتقيدوا بإرشادات قوى الأمن الداخلي خلال العواصف من اجل السلامة العامة “.
وختم مؤكدا “وجود الوزارة الى جانبهم”، طالبا منهم” التنسيق معا من اجل تلبية احتياجاتهم “،مراهنا على “التعاون أيضا مع باقي الإدارات وخصوصاً وزارة المالية من اجل تأدية مهامنا في فتح الطرقات والسلامة المرورية وتشجيع السياحة الشتوية”.

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