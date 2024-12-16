هل تعود الأمطار قريبًا؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة شمال البلاد ، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الثلاثاء، حيث يتعرض لبنان لبعض التقلبات التي تؤدي إلى أمطار محلية متفرقة.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10و 19 في محطة طرابلس ، وبين 4 و 14 في زحلة .
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل في بقية المناطق.
الثلاثاء:
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة وتتكاثف الغيوم فتصبح الاجواء مهيأة لأمطار خفيفة متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة شمال البلاد ، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.
الأربعاء:
صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات.
الخميس:
صاف اجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة ، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية ويتحول الطقس ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.
-الحرارة على الساحل من 14 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة، في الداخل من درجة الى 16 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية وضعيفة سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 55%.
-حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,36
-ساعة غروب الشمس: 16,31