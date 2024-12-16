وزير التربية يصادق على اتفاقية تعاون بين المركز التربوي وجمعية غدي

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استقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس حلبي، رئيس اللجنة الوطنيّة للاتحاد الّدولي لصون الّطبيعة، رئيس جمعية غدي فادي غانم ، والمدير العام لجمعية حماية الطبيعة في لبنان ومسؤول منطقة الشرق الاوسط لل Birdlife international أسعد سرحال ، ومؤسس جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة رفيق مكارم، ونائب رئيس جمعية غدي ميشال حسون ورئيس اللجنة الصحية في الجمعية د. انطوان بطرس، ومدير مشروع SNOW والتنمية الريفية في جمعية حماية الطبيعة في لبنان أندريه بشارة، ومديرة مكتب الوزير رمزا جابر سعد حيث صادق الحلبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز التربوي للبحوث والإنماء وجمعية "غدي"، حول تخضير التعليم، والإعلام الأخضر، وتعزيز الأنشطة البيئية في المدارس.