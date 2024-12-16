الميلاد في سيدة لبنان حريصا‎

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للسنة السادسة على التوالي وبمناسبة عيدي ميلاد الرب يسوع ورأس السنة المباركين يحضر مزار سيدة لبنان حريصا يوم الطفل وذلك نهار السبت القادم في الحادي والعشرين من شهر كانون الاول عند الساعة الثالثة بعد الظهر حيث يتم فيه اقامة مهرجان للاطفال يتخلل هذا المهرجان موسيقى مع تطواف لشخصيات العيد مع مسرحية للاطفال ويختم بتوزيع آلاف الهدايا على الاطفال الحاضرين في الساحة الخارجية

الدعوة عامة للاطفال الراغبين في الحضور مع اهاليهم للتمتع بأجواء العيد وفرحة عيد ميلاد الرب لنشهد بأن يسوع هوي العيد

ولد المسيح هللويا