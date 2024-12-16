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خطف شابّ لبناني عند الحدود مع سوريا!

16
DECEMBER
2024
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تعرّض الشاب اللبناني حسين نبيل الموسوي، البالغ من العمر 25 عامًا، لعملية اختطاف أثناء ممارسته عمله كسائق تاكسي في الأراضي السورية.

وفي التفاصيل، فإن الشاب حسين، من سكان بلدة بدنايل، اختُطف يوم أمس الأحد أثناء قيامه بنقل عائلة سورية إلى الحدود السورية في منطقة الكفير، وتُشير المعطيات إلى أن الجهة التي تقف وراء العملية هي إحدى الجماعات المعارضة السورية. مع الإشارة إلى ان الشاب حسين كان قد زار سوريا عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة لأغراض العمل، دون أن يتعرض لأي تهديد أو إشارات تدل على وجود خطر يستهدفه.

وأشارت المعلومات إلى أن حسين يُعرف في منطقته بأخلاقه الحميدة واجتهاده في تأمين لقمة العيش لعائلته، خصوصًا بعد وفاة والده الذي تركه مسؤولًا عن إعالة الأسرة. وبحسب مقربين منه، لا تربطه أي علاقة بأي تنظيم سياسي أو عسكري، مما يزيد الغموض حول أسباب استهدافه.

وفي هذا السياق، أفادت معلومات صحافية، بأن "هيئة تحرير الشام" بدأت اتصالات مكثفة مع الفصائل المختلفة لتحديد مكان حسين والعمل على تأمين إطلاق سراحه.

من جانبها، ناشدت عائلة حسين وسكان المنطقة الجهات المعنية، ولا سيما نواب منطقة بعلبك-الهرمل، للتدخل الفوري من أجل تأمين عودته سالمًا.

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