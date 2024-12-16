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وزير الخارجية القطرية في بيروت؟

16
DECEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تردّدت معلومات غير رسمية عن احتمال وصول وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الوزير محمد الخليفي إلى بيروت اليوم حيث من المقرر ان تكون له لقاءات مع كل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، إضافة إلى قائد الجيش، كذلك سيجري مشاورات مع عدد من الكتل النيابية، وخصوصاً مع نواب المعارضة.

لكن مصادر ديبلوماسية عربية ولبنانية نفت عبر «الجمهورية» علمها بأي ترتيبات ديبلوماسية تتعلق بمثل هذه الزيارة. ولكنها تداركت وأشارت في الوقت عينه الى انّه لم يسبق للمسؤول القطري ان أحاط الإعلام بتحركاته على الساحة اللبنانية، وهو لم يسبق أن التقى علناً بأي من المسؤولين في ظل الرعاية القطرية للوضع في لبنان من جوانب مختلفة، ولا سيما بما ارتبط به اسم بملف الاستحقاق الرئاسي ودعم قطر لمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية. كما بالنسبة إلى دعم الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية بمساعدات عينية ولا سيما منها النفطية منها كما النقدية.

الجمهورية
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