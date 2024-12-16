عناوين الصحف ليوم الأثنين 16 كانون الأول 2024

الأخبار: محمد رعد: إشكاليات تثيرها أحداث سوريا
"الجولاني" يرسم مستقبل سوريا... منفردًا
النزوح يضاعف عدد سكان الهرمل
الديار: الرئاسة على نار حامية... من يتصدّر السباق؟
الأمم المتحدة تؤيّد رفع العقوبات عن «هيئة تحرير الشام»
«إسرائيل» تواصل تمدّدها في الجنوب السوري
البناء: وزير خارجية تركيا كوكيل لدولة الانتداب: لن نقبل ببقاء قوات سورية الديمقراطية / التوغل في سورية لم يمنح نتنياهو الأغلبية… وغانتس: نحن عشية الحرب الأهلية / الملف الرئاسي على نار ساخنة والتداول بأسماء عون والخازن والبيسري وخوري
اللواء: 25 يوماً على جلسة الإنتخاب: ضغوطات دولية وضياع لدى الكتل الكبيرة
مخاوف لبنانية من الاستيطان الإسرائيلي جنوب الجولان.. وصعوبات إيواء ومساعدات تواجه نازحي سوريا الجدد
النهار: "الخمسة" يحضّون القيادات المسيحية على التوافق... عودة: صوت جبران لا يزال يرنّ والطغاة فروا
الجمهورية: المعارضة لا تعوّل على جلسة 9
محادثات أميركية- سعودية حول لبنان
?l'orient le jour: Après la chute d’Assad, quel avenir pour les relations Beyrouth-Damas
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: محامون دوليون يلاحقون ثروات آل الأسد
تقرير لصحيفة أميركية: لا أحد يعرف الحجم الدقيق لثروة العائلة ومن يديرها
الأنباء الكويتية: عائق الـ 86 صوتاً يقف أمام قائد الجيش ومدير الأمن العام
لائحة رئاسية قصيرة تضم جورج خوري وزياد بارود وجان لوي قرداحي