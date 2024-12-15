هيئة قضاء الشوف: احتفال ميلادي حاشد

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أقامت هيئة قضاء الشوف احتفالاً ميلاديا" حاشدا" بحضور نائب رئيس التيار السيد غسان الخوري والنائب غسان عطالله.

و اشاد الخوري بعمل التيار في المناطق، للبقاء إلى جانب الأهالي.

اما عطالله فأثنى على هذا الاحتفال الذي تقيمه هيئة قضاء الشوف كل عام بحضور حاشد للعائلات بالرغم من الظروف الأليمة.

وشدد منسق هيئة القضاء السيد مارك عون على عودة الاهالي إلى ضيعها للعيش والاستثمار فيها.

وقدتم توزيع flyers عن التأمين Assurance الذي اطلقه التيار بأسعار مخفضة لحاملي البطاقات الحزبية والمقربين من التيار.

وشكرت هيئة قضاء الشوف جميع الذين شاركوا في الاحتفال الميلادي .