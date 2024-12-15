عناوين الصحف ليوم الأحد 15 كانون الأول 2024

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الديار: بري يحشر الجميع بالاعداد «اللوجستي» لجلسة انتخاب الرئيس... فهل تتوج غربلة الاسماء بالتوافق؟

الثنائي: لا نريد تطيير النصاب... والمعارضة: نتطلع الى رئيس يتطابق مع المرحلة الراهنة

قاسم: المقاومة مُستمرّة ونتمنى ان يكون خيار الحكم السوري الجديد لمصلحة البلدين

النهار: أول تواصل لبناني – سوري بعد سقوط النظام ماذا قصد الشرع بتزكية ترشيح قائد الجيش؟





الأنباء الكويتية: جنبلاط يتصل بالشرع واتفقا على لقاء بينهما في دمشق

«دخان أبيض» رئاسي و3 مرشحين بعد قائد الجيش وسفير سابق لدى الفاتيكان

الشرق الأوسط السعودية: كيف تنعكس التطورات السورية على مصالح روسيا؟

موسكو تخلي معدات من قاعدة «حميميم»... وتستعد لحوار حول مستقبل وجودها العسكري