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ميقاتي: آن الأوان لعودة السوريين لبلادهم

15
DECEMBER
2024
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روسيا اليوم: دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي السوريين الذين لجأوا إلى بلاده للعودة إلى ديارهم.

 

وقال ميقاتي خلال ندوة عقدت في روما السبت، إن تبعات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضنا لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه، لافتا إلى أن "اللاجئين السوريين يشكلون ما نسبته ثلث سكان لبنان".

 

وتابع ميقاتي أن هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين يمثل ضغطا كبيرا على موارد الدولة ويفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات.

 

وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان من المجتمع الدولي، لا سيما أوروبا، أن يساعد في عودة السوريين عبر الانخراط في جهود التعافي التي تبذل في المناطق الآمنة في سوريا.

 

من الجدير ذكره أن عدد سكان لبنان يبلغ وفق السلطات 5 ملايين و8 آلاف، وتستضيف البلاد نحو مليوني سوري، أكثر من 800 ألفا منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، والرقم هو الأكبر عالميا نسبة لعدد السكان.

 

مفوضية اللاجئين في لبنان أكدت بدورها حق اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم في الوقت الذي يختارونه، مشددة على ضرورة أن تكون العودة "طوعية وآمنة".

 

وفي أكتوبر الماضي، عاد للبلاد أكثر من 300 ألف سوري من جراء التصعيد العسكري الذي استمر نحو شهرين بين إسرائيل وحزب الله، قبل أن ينتهي بإعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر.

 

وكان وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار، أعلن يوم أمس السبت أن أرقاما أولية تشير إلى دخول نحو 85 ألف نازح من سوريا إلى لبنان، بينهم 20 ألف لبناني، مشددا على أن الوضع صعب.

روسيا اليوم
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