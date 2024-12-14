خطف وتعذيب مواطن لبناني.. ماذا جرى؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: بتاريخ 4/12/2024 ادعت المدعوة ل. ذ مواليد العام ۱۹۷٦ لبنانية أن زوجها المدعو (ن. ب مواليد العام ۱۹۷۲ لبناني) قد تعرض للخطف من قبل مجهولين وأن الخاطفين طلبوا فدية مالية قدرها ١٤ ألف دولار أميركي مقابل الإفراج عنه. على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وهوية الخاطفين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت شعبة المعلومات من الاشتباه بتورط شخصين بعملية الخطف، وهما كل من: - م. أ. د. (مواليد العام ١٩٦٤ لبناني) - ع. ص. (مواليد العام ۱۹۹۰ لبناني) أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكانهما وتوقيفهما، بتاريخ 9-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما.



بالتحقيق معهما اعترف ع. ص بقيامه باحتجاز (ن، ب) وتعذيبه وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما، وأنه أطلق سراحه بتاريخ 8/12/2024 وصرح ان الأول على علم بعملية الاحتجاز والتعذيب وطلب منه الإبقاء على احتجازه بسبب خلافات مالية بينهما، بالتحقيق مع م. أ. د اعترف بما نسب اليه لجهة علمه بهذه العملية. باستماع المخطوف أكد قيام المدعو ع. ص بخطفه وتعذيبه تنفيذاً لطلب م. أ. د على خلفية وجود نزاعات مالية عالقة بينه وبين الموقوفَين. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.