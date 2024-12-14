كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد صافيا صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى مساء الاثنين ليعود متقلبا مع أمطار ورياح ناشطة .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت وبين 10 و 19 في محطة طرابلس وبين 4 و 14 في زحلة .

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم مع نسبة رطوبة متدنية مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا.

الأحد: صاف صباحا يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل على الجبال وعلى الساحل ورياح ناشطة احيانا يتوقع تساقط رذاذ متفرق خاصة في المناطق الشمالية .

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في الداخل ودون تعديل على الجبال .

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 2 الى 15 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية الى الى شمالية غربية ناشطة نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10و 35كم/س

- الانقشاع: جيد إجمالا .

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 35و 55%.

- حال البحر: مائج اجمالا (ارتفاع الموج بين 0.5 و 1.3 متر).

- حرارة سطح الماء: 21درجة.

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,34 ساعة غروب الشمس: 16,30.