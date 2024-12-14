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الجامعة اللبنانية توضح حقيقة «وجود أسلحة في أحد مستودعاتها»

14
DECEMBER
2024
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علّقت رئاسة الجامعة اللبنانية على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي «حول وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة»، وأوضحت في بيان أنه «ضمن إطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالأقفال في أحد المستودعات المستأجرة والمخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف، والجدير ذكره أن المستودع موجود في منطقة الجناح وليس في حرم كلية الآداب في الجامعة اللبنانية خلافاً لما يتم تداوله».

وأضافت أنه «على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتمّ الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، وتبيّن أن المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبناءً عليه اتخذ القاضي قراراً باقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وأكد البيان أن «رئاسة الجامعة اللبنانية، وانطلاقاً من سعيها الدائم للحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الإعلامية توخي الدقة والحذر في نشر أخبار عن وجود أسلحة في أحد مباني الجامعة اللبنانية لا سيّما في ظل الظروف الراهنة، والامتناع عن تداول هكذا أخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول الموضوع».

 

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