الحريري: ...هذا هو اليوم الذي انتظرته منذ تلك الساعة السوداء!

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كتب الرئيس الأسبق للحكومة سعد الحريري، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "سقط الأسد، ها قد اكتمل المشهد وخرج السوريون ليدفنوا حقبة ويفتحوا أخرى، هذا هو اليوم الّذي انتظرته منذ تلك الساعة السوداء".

وأضاف، "كم أنا سعيد برؤيتكم، تصدحون بصوت الحرية في الشام بعد أن تحررت من سجـ.ـنها الكبير، اليوم تكرّسون بجميع ألوانكم ومشاربكم عرس سوريا بسقوط دكتاتورها، الّذي روع السوريّين واللّبنانيّين وابـ.ـتزّ العرب والعالم".

وتابع، "سقط النظام الّذي تاجر بفلسطين أكثر من نصف قرن، بعدما باع الجولان رخيصاً وباع نفسه لكل من دفع له او دافع عنه بوجه شعبه".

وأشار الحريري إلى أنّه "سقط الأسد وسقط القناع عن القناع، ليظهر جبنه وغدره لأقرب المقربين، فلا عجب أن يغدر بسوريا وحاضنته العربيّة، سقوط الأسد هو سقوط لنهج الاستفراد بالحكم والاستقواء".

ورأى "أنّ وعي السوريّين وقادة ثورتهم، أذهل العالم، وأعطى نموذجاً لنبذ العنف والإنتقام، وأظهر وجه الثورة الحقيقي، وحقيقة السوريّين الّذين قدّموا للعالم نموذجاً بالتسامح والوعي، سيكون مفخرة العرب في تاريخهم المعاصر، وعبرة للأجيال القادمة، وتبقى العبرة الأكبر هي المحافظة على ما أنجز".

وأكمل، "الواقع أنّ سوريا والحرية حكاية ألم وأمل… فهي نداء الثورة الأول، وهي حكاية نضال شعب رفع لواء الحرية فقدم دونها دمه، ويوم الحساب حقن الدماء، في واحدة من أعظم عبر التاريخ واكثرها ألقاً ومجداً".

وختم بالقول: "المجد لشّـ.ـهداء سوريا وأبطالها، وقد قلنا في لبنان يوما إلى اللقاء سوريا وها قد التقينا".