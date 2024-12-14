أسرار الصحف ليوم السبت 14 كانون الأول 2024

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اللواء

حسب المطابخ الشغَّالة على انتخاب الرئيس، أفضت اللقاءات الأخيرة أن لا تقاطع إلى الآن على ترشح موظف كبير غير مدني، لا عند «الثنائي» الشيعي ولا حتى «الثنائي المسيحي».

أجاب نائب في كتلة ديناميكية رداً على سؤال يتعلق بإمكان تأييد كتلته لترشيح حزب يميني معارض بـ «ضحكة عميق

يدور في الكواليس المصرفية أن العمل سيُستأنف في مؤسسات الصيرفة فئة أولى، بدءًا من الأسبوع المقبل.

الجمهورية

كشف مسؤول كبير عن تطمينات أمنية من دولة عظمى بعدم وجود نوايا بالتدخل في الشؤون اللبنانية من حكام سوريا الجدد.

تتخوف جهات عربية من توسيع دولة عدوة لتقدم قواتها في الداخل السوري مستغلة انهيار الدولة السورية

يجري العمل لتسريع مشروع قانون يعالج مسألة حساسة لاحتواء أي حراك ميداني ممكن نتيجة واقع جديد في الجوار.