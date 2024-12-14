عناوين الصحف ليوم السبت 14 كانون الأول 2024

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الأخبار

هل يُطيح جعجع جلسة 9 كانـون الثاني؟

اللواء

إلتزام عسكري صارم بترتيبات وقف النار.. بلاهوادة أو تهاون

جعجع يسعى لتكتيل النواب المسيحيين وشروط لفرنجيه للخروج من السباق

الديار

الدخان الابيض في 9 كانون الثاني؟

صيغة لا غالب ولا مغلوب تحكم المرحلة المقبلة رئاسيا وحكوميا

مرحلة انتقالية وانتخابات نيابية وبلدية وتعيينات شاملة… والقلق من سوريا

الشرق

معلومات متناقضة حول لقاء قائد الجيش والحزب

الانباء

دروز جبل الشيخ يواجهون المشاريع المشبوهة… والرئاسة على نار حامية

الجمهورية

ميقاتي يلتقي البابا.. والفاتيكان يستعجل الرئيس.. المهمّة الصعبة: التوافق على المرشّح والنصاب