السيد: "كُلّ ثلاثة أو أربعة نوّاب حاملين إسم مرشّح ودايرين فيه"...!

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كتب النائب جميل السيد، اليوم الجمعة، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "اكس": "رئاسة ورؤساء، زملاؤنا النوّاب والكتل النيابية هم في حالة غليان حول إنتخاب رئيس للجمهورية في ٩ كانون الأوّل".



وأضاف السيد، "كُلّ ثلاثة أو أربعة نوّاب، أو أكثر أو أقلّ، حاملين إسم مرشّح ودايرين فيه بالتسويق هنا وهناك، لدى هذا وذاك، وبين سفير وسفيرة، ويسألون، شو رأيك بهالإسم؟! بيمرق او ما بيمرق؟! قديش بياخد اصوات؟! بيقلب علينا او بيضلّ ثابت معنا؟! مين داعمو من برّا؟! عسكري أو مدني؟!".



وأشار إلى أن "أسماء مرشّحين من هَبَّ ودَبّ يتداولونها في السر والعلن، وليس من مرشّح واحد أعلن عن نفسه إلا إثنان: فرنجية وإفرام".





وتابع، "المهم، كلّهم يبحثون عن رئيس يليق بدولة لبنان، ماذا يعني يليق؟!"، مضيفاً أنه "يعني رئيس كالعادة يأتون به ليحكموه لا ليحكمهم".



وختم السيد: "في رأيي، الحلّ في لبنان ليس في من سيأتي إلى الدولة، بل في من يجب أن يرحلوا عنها".