دخل بقنبلة "منزوعة عتلة الأمان" الى داخل كهرباء زحلة... اليكم ما حصل!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "أحد الأشخاص أقدم بتاريخ سابق على الدّخول إلى حرم شركة كهرباء زحلة، شاهرًا قنبلةً يدويّةً، وأعلن أنّها منزوعة عتلة الأمان، ما شكّل تهديدًا على السّلامة العامّة والأرواح، ومن ثمّ فرّ إلى جهة مجهولة وتوارى عن الأنظار. وقد أثار هذا التّصرّف حالةً من الذّعر بين المواطنين، وبخاصّة بعد انتشار الخبر في المدينة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-12-12، ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّلت مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة إلى تحديد هويّته، وتمكّنت من توقيفه في بلدة بر الياس، ويُدعى: "خ. ن." (مواليد عام 1989، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن أنّه من أصحاب السّوابق بجرائم: أسلحة وشهر السّلاح والضرب والإيذاء والتّهجّم".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، مدّعيًا بأنّ القنبلة اليدويّة الّتي كانت بحوزته هي عبارة عن "ولّاعة سجائر"، مبيّنةً أنّ "الموقوف أودع القضاء المختص بناءً على إشارته".