"منع مرور السير بشكل كلي على المسرب الغربي من نفق المطار"... في هذا التوقيت!

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة داخل نفق المطار، لذلك وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم منع مرور السير بشكل كلي على المسرب الغربي من نفق المطار (السير القادم من بيروت باتجاه خلدة)، اعتباراً من الساعة 21,00 حتى الساعة 6.00 من صباح اليوم التالي، بتاريخي 14و15-12-2024، وسيتم تحويل السير الى محلة الأوزاعي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.