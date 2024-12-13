ياسين يطلق من الضاحية المرحلة الأولى من توزيع المساعدات إلى العائدين والمتضررين

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أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية الدكتور ناصر ياسين، ظهر اليوم، من باحة عاشوراء، في منطقة الجاموس، في الضاحية الجنوبية، المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة على الأهالي العائدين والمتضررين، ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية.

وأدلى الوزير ياسين بتصريح قال فيه: “من الضاحية التي تلملم جراحها وتبدأ بمسيرة التعافي، أطلقنا اليوم المرحلة الأولى من توزيع المساعدات الغذائية وأدوات النظافة على الأهالي العائدين والمتضررين في الضاحية الجنوبية والتي تهدف إلى مساعدة 15 الف أسرة، بالتعاون مع محافظ جبل لبنان واتحاد بلديات الضاحية، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة إنقاذ الطفل والصليب الأحمر اللبناني، وذلك ضمن إطار برنامج الاستجابة الإنسانية المشترك بين الحكومة اللبنانية ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية”.



أضاف: “سيستمر العمل لإيصال المساعدات الغذائية والإغاثية للأهالي العائدين إلى مدنهم وبلداتهم والمتضررين من العدوان للأشهر المقبلة، بالتعاون مع لجان الطوارئ في المحافظات ومع المنظمات الدولية والإنسانية الشريكة”.