فرنسا ترسل مساعدات انسانية للمدنيين في لبنان...تماشياً مع الالتزام الذي تعهد به ماكرون

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تماشياً مع الالتزام الذي تعهد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي عقد في باريس في 24 تشرين الأول، قامت فرنسا بإرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى لبنان عبر ثلاث رحلات جوية مستأجرة بدعم من مؤسسة “إيرباص” والاتحاد الأوروبي في 1 تشرين الثاني و18 تشرين الثاني و13 كانون الأول.

وفي بيان لها، أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الجمعة إرسال 39 طناً من المساعدات الإنسانية للمدنيين في لبنان. وتتضمن الشحنة خياماً ومستلزمات النظافة الصحية والأغذية العلاجية المقدمة من شركةNutriset.

وتودّ فرنسا أن تشكر الاتحاد الأوروبي على تنظيم هذه الرحلة التي مكّنت من إيصال المساعدات الفرنسية. وقد تم تسليم الشحنة إلى المنظمات غير الحكومية اللبنانية والفرنسية واليونيسيف.

وتضاف هذه الشحنات إلى 40 طنا من الأدوية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية التي أرسلتها فرنسا وسلمتها إلى المستشفيات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية الإنسانية الدولية والمحلية قبل المؤتمر”، بحسب البيان.

وقد أتاح المؤتمر فرصة لتعبئة المجتمع الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية الضخمة والعاجلة للأزمة في لبنان. وفي مواجهة عواقب الحرب، استجاب المشاركون لنداء الأمم المتحدة وتعهدوا بتقديم مليار دولار من المساعدات، بما في ذلك 800 مليون دولار كمساعدات إنسانية و200 مليون دولار لدعم القوى الأمنية اللبنانية.