living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتفاق شراكة بين وزارة الزراعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمتينا للأمن الغذائي اللبناني

13
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تم، ضمن خطة وزارة الزراعة للنهوض في قطاع القمح، توقيع اتفاق شراكة بين الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور عباس الحاج حسن والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام للمصلحة الدكتور سامي علوية.

ينص الإتفاق على زراعة كميات من القمح الطري من نوع أكساد 1133 جرى إكساره على الأراضي اللبنانية ضمن الخطة الوطنية التي أُعلنت منذ عامين في القصر الحكومي ، حيث تتكفّل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على زراعة ورعاية القمح في أراضي تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. وذلك بعدما أطلق وزير الزراعة الحملة الوطنية لتوزيع القمح الطري على المزارعين اللبنانيين، في أكثر من محطة وأكثر من محافظة، وذلك لتمتين الأمن الغذائي اللبناني.

وأكد الحاج حسن "أن الحملة هي جزء من خطة، وضعتها وزارة الزراعة وتبنتها الحكومة اللبنانية منذ أكثر من عامين، لتنطلق بوتيرة متسارعة خلال العامين الأخيرين"، لافتا إلى "أن الهدف الأساسي يتمثل في الوصول إلى إنتاج كامل للقمح الطري الذي نحتاجه لإنتاج الطحين وصناعة الخبز".

وخلال اللقاء مع علوية عرض الوزير الحاج حسن لعناوين هذه الخطة التي تتمحور حول مساعدة المزارعين في كيفية الوصول إلى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل، والتوصل إلى أمن غذائي وسلامة غذاء مستقرة ومستدامة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   