حاولوا العبور إلى لبنان عبر معبر غير شرعي في عكار فانقلبت الحافلة فجرًا.. إليكم التفاصيل!

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انقلبت فجر اليوم حافلة كانت تقل نحو 30 شخصاً من الجنسية السورية فيما كانوا يحاولون العبور إلى لبنان عبر معبر غير شرعي عند مجرى النهر الكبير في منطقة عكار. وفي التفاصيل ان الحافلة اصطدمت بحافة الطريق العام في محلّة فريديس-منجز، مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة. وتشير المعلومات إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصاً من ركاب الحافلة تعرضوا لكسور وجروح متفاوتة، من بينهم السائق اللبناني، وقد وصفت حالة بعضهم بالحرجة. وتولى الصليب الأحمر اللبناني نقل المصابين إلى مستشفى سيدة السلام في القبيات لتلقي العلاج. فيما حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث وبدأت تحقيقاتها بإشراف القضاء المختص للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الناجين من الركاب الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطرق غير مشروعة.