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نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير. وأشار مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية معني بملف السلامة النفسية خلال فترة الحرب لـ"الديار"، إلى ان "الإحصائيات تشير إلى أن 25% من اللبنانيين يعانون من اضطرابات نفسية، تتراوح بين الاكتئاب، القلق، واضطرابات ما بعد الصدمة. كما أظهرت الدراسات أن 20% من اللبنانيين تعرضوا للاكتئاب مرة واحدة على الأقل. كذلك، تُسجل حالة انتحار كل ثلاثة أيام في لبنان، وهو مؤشر على تصاعد الأزمات النفسية. تُظهر هذه الأرقام الصادمة مدى تأثير الأزمات السابقة واللاحقة في الصحة النفسية للمواطنين".