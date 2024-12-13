في انتظار أخذ عينات من الحمض النووي لأحد أفراد عائلته.. العاهل الأردني أوعز برعاية مريض مُشتبه في أنه لبناني

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متابعة لقضية المريض قيد المعالجة في الأردن، الذي يشتبه في أنه عسكري في الجيش اللبنانية فقد عام ١٩٩٠، أبلغ سفير الأردن وليد الحديد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أوعزا برعايته وعلاجه، علما أنه يعاني فقدان الذاكرة.

وعلم فريق "فاكت تشك ليبانون" أن ادارة المستشفى حيث يعالج المريض، أكدت أن الطريقة الوحيدة للتحقق من هويته ومعرفة ما إذا كان هو نفسه سايد شهيد باتور من زغرتا، هي حضور أحد أفراد عائلته لأخذ عينات من الحمض الريبي النووي ومطابقتها.

ويشار إلى أن الامن العام يترقب وصول أفراد من عائلة المريض لإجراء المقتضى القانوني والطبي اللازم.