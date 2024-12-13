تحذير من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان..!

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ذكّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي سكان جنوب لبنان بأنّه "يحظر عليهم" الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها، حتى إشعار آخر.



وكتب عبر "اكس":



الجيش الإسرائيليّ لا ينوي استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر.



كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر.



وكذلك يرجى عدم العودة إلى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة."