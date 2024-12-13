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أمطار ورياح ناشطة بانتظارنا في هذا التاريخ..

13
DECEMBER
2024
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كيف سيكون طقس الـ Weekend؟

طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حالياً شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا شمال البلاد بشكل خاص ويستمر تأثيره حتى مساء اليوم الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الاول: بين ١٣ و ٢١ في بيروت وبين ١٠ و ١٩ في محطة طرابلس وبين ٤ و ١٤ في زحلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

- الجمعة:
غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية (بحدود ٤ درجات )والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار محلية خاصة شمال البلاد في الفترة الصباحية مع رياح ناشطة يرتفع معها موج البحر كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار ويستقر الطقس الى ليلا

- السبت:
قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة على الساحل.

- الأحد:
صاف الى قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية .

- الإثنين:
غائم جزئيا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تنشط الرياح احيانا اعتبارامن بعد الظهر و ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس ليلا الى غائم مع احتمال تساقط امطار محلية خاصة جنوب البلاد .

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