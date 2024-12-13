تقييم «السي آي إيه» لسقوط الأسد؟

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اكد مسؤول سابق في المخابرات المركزيّة الأميركيّة، بول بيلار، مقالة نشرت على موقع «ناشيونال إنترسينت» ان مساعي الخليجيين العرب لتحسين العلاقات مع «نظام الأسد» وإبعاده عن إيران ذهبت أدراج الرياح الآن. ولفت الى ان وجود نظام (إسلاموي) في المنطقة يعد سيناريو سيئًا جدًا للسعوديين وخاصة للإماراتيين.

التاثير في محور المقاومة؟

أما فيما يخص التأثير في محور المقاومة فقد رأى الكاتب أنّ تغيير النظام في سوريّة لا يُعتبر تلك الصفعة للمحور بالحجم الذي يوصف، مُشيرًا إلى أنّه دائمًا ما يذكر الجسر البريّ لنقل المعدات عبر سوريّة إلى حزب الله، وإلى أنّه سيكون هناك تحديات لوجستيّة إضافيّة أمام إيران. لكن برايه فأنّ الجسر البريّ هو فقط عنصر واحد في تحالفات إيران الإقليمية.