إعلام إسرائيلي: "إسرائيل" ألقت 1800 قنبلة على أكثر من 500 هدف في سوريا خلال ساعات

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الميادين: الإعلام الإسرائيلي يشير إلى إلقاء "إسرائيل" 1800 قنبلة على سوريا خلال ساعات، ويضيف أنّ "إسرائيل" دمرت الآن الدفاع الجوي لسوريا.



تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن إلقاء "إسرائيل" 1800 قنبلة على أكثر من 500 هدف في سوريا خلال ساعاتٍ معدودة.

وأضاف أنّ "إسرائيل" دمرت الآن الدفاع الجوي لسوريا. وتابع أنّ هذا يعني أن "إسرائيل" يمكنها "استخدام المجال الجوي السوري بفائق الحرية وتحويل سوريا إلى منصة قفز لشن هجمات ضد إيران"، حد قوله.

وأشارت تقديرات "الجيش" الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إلى أنه تمّ "تدمير ما بين 70 إلى 80% من القدرات العسكرية للجيش السوري خلال الساعات الماضية".