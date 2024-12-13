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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

ككرة الثلج تتصاعد الحركة الرئاسية منذ تشغيل عدّاد الوقت الفاصل عن جلسة التاسع من الشهر المقبل، وقد كسر ترشيح النائب نعمة افرام لنفسه، مرحلة الاستكشاف وجسّ القدرة على تسويق الخيارات، وبدأ البحث جدّياً في الأسماء ونقاط الإجماع حولها، وباتت هناك أسماء من الماضي وأسماء جديدة.

وفي الموازاة تنصّب الاهتمامات على المشهد السوري وما يمكن ان يكون عليه مستقبل العلاقة اللبنانية ـ السورية.

وسط هذا الحراك الداخلي الآخذ بالتوسع برزت حركة رديفة للمجموعة الخماسية ولكن ليس على شاكلة الحراك السابق الذي كانت تتسلّم فيه القيادة، إذ اكتفت اللجنة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ان تنصرف إلى عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث علمت «الجمهورية» انّ ‏السفيرة الأميركية ليزا جونسون ستغادر خلال الساعات المقبلة إلى الولايات المتحدة وسيتبعها السفير السعودي وليد البخاري إلى بلاده ثم السفير المصري علاء موسى والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو تباعاً...