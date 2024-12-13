عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الأول 2024

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الأخبار: لبنان والحدث السوري: أسئلة حول المقاومة والاقتصاد والاجتماع والحرّيات

90 ألفاً دخلوا إلى لبنان خلال أيام وتمييز بين النازحين: أزمة النزوح تتفاقم ومخاوف من أحداث أمنية؟

سوريا: كباش إقليمي دولي على المكاسب



الديار: الخيام محررة من الاحتلال... ضغط اميركي والمقاومة تراقب

المناورات الرئاسية مستمرة و«معراب» ترفع سقف شروطها

قلق حول سوريا و«اسرائيل الكبرى» تدغدغ احلام نتانياهو





البناء: سوليفان: نقترب من اتفاق حول غزة… ومتمسكون بالقوات الكردية في سورية / الحوثي: مشروع الشرق الأوسط الجديد قائم على التفتيت والفتن الطائفية والعرقية / الاحتلال ينتهك الاتفاق في الخيام بعد الانسحاب ودخول الجيش تحت أعين الرعاة

اللواء: السباق الرئاسي ينطلق.. وكتل المجلس تتحول إلى خلايا نحل!

برّي يطلب من فريق الهدنة منع الانتهاكات الإسرائيلية.. وسوريون دخلوا من المصنع وغادروا من المطار



النهار: حمى 9 كانون: "مشاورات كواليس" حول الأسماء... توسيع انتشار الجيش والانتهاكات الإسرائيلية متواصلة



الجمهورية: تصميم على جلسة ناجزة

قادة سوريا الجدد يواجهون الصراعات

l'orient le jour: Malgré la peur, les chrétiens de Damas rassurés par les premiers signaux de HTC

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»

«الشاهد التوأم» مع «قيصر» قال إن دماء الضحايا انتصرت بسقوط الأسد... وحذر السلطة الجديدة من تجاهل المحاسبة

الأنباء الكويتية: مرشحون لجلسة 9 يناير: اثنان جديان يواجهان بتحفظات وآخران مرنان والسباق مستمر والكلمة الأميركية فاصلة